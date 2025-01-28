Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:51

Güncelleme: 28.01.2025 - 00:51

TRT Haber'in diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'a gidiyor.

Fidan'ın, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulaması, Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktarması bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la işbirliğine önem verdiğinin altını çizmesi, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğine dikkati çekmesi bekleniyor.