Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan, muhataplarına, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin görüşlerini aktaracak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:51

TRT Haber'in diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'a gidiyor.

Fidan'ın, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulaması, Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini aktarması bekleniyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Suudi Arabistan'la işbirliğine önem verdiğinin altını çizmesi, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması gerektiğine dikkati çekmesi bekleniyor.


Etiketler: #Hakan Fidan #Suudi Arabistan #suriye

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