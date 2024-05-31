‘Dışişleri Vakfı’nın görevi net değil’

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kanunu teklifi , TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 31.05.2024 - 04:00
‘Dışişleri Vakfı’nın görevi net değil’
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Genel kurulda CHP grubu adına konuşan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP’nin 40 sayfalık muhalefet şerhi hazırladığı teklif için açıklamalarda bulundu.

Türeli vakfı “Anayasaya aykırı olması, kamu mali yönetim ve denetim sistemine aykırılıklar taşıması” gerekçesiyle eleştirdi.

CHP’li Türeli, “Karşımızda bir süper vakıf var. Müthiş yetkilerle donatılmış, ticari faaliyetlerle uğraşan, kamu kaynağını kullanan bir vakıfl a karşı karşıyayız. Amaçları ile faaliyetleri arasında ilişki yok. Görev alanları net tanımlanmamış” dedi.


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