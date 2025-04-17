DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs adresi belli oldu

Yayınlanma: 17.04.2025 - 21:54

Güncelleme: 17.04.2025 - 22:52

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda olacağı öğrenildi.

Sendikalar kararını yarın Beşiktaş’ta yapacağı açıklamayla duyuracak.

İSTANBUL VALİLİĞİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sendika.org'nin aktardığına göre sendikaların İstanbul Valiliği ile görüşmeleri sürerken, karar İstanbul Emek barış ve Demokrasi Güçleri ile de paylaşıldı.