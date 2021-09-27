Diyanet'ten bu sefer 'yapay et' açıklaması

27 Eylül 2021 Pazartesi, 19:02

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'yapay et' konusunda açıklama yaptı.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanlığı; “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt vermişti. Diyanet yanıtında ismi geçen deniz hayvanlarının 'helal olmadığını' söylemişti.

