Diyanet'ten bu sefer 'yapay et' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı.

(İHA)
27 Eylül 2021 Pazartesi, 19:02
Diyanet'ten bu sefer 'yapay et' açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'yapay et' konusunda açıklama yaptı. 

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanlığı; “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt vermişti. Diyanet yanıtında ismi geçen deniz hayvanlarının 'helal olmadığını' söylemişti.


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