Diyarbakır Valiliği’nden ‘Doğan Hatun’ açıklaması

Yayınlanma: 12.02.2024 - 21:18

Güncelleme: 12.02.2024 - 21:18

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun, sosyal medya hesabından il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurmuştu.

Söz konusu durum üzerine Diyarbakır Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan “DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar” kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir.”