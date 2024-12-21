Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Nevşehir'de kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:08

Nevşehir-Kayseri karayolunda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; E.O. adlı sürücü kullandığı 38 EN 111 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki D.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 KİŞİ YARALANDI!

Kazada yaralanan sürücü ve 2 yolcu ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden D.K.'nin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kaza #Nevşehir #otomobil #Soruşturma

İlgili Haberler

Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

Kırıkkale'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
Bursa'da TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!

Bursa'da TIR ve otomobil kafa kafaya çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!
Şırnak'ta feci kaza... Lastiği patladı, şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ta feci kaza... Lastiği patladı, şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler