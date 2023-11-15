Diyarbakır'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi'nde, sabah saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar Necip Kaidaş (53) ile Kerem Kaidaş (35) arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
2 akraba, yanlarında getirdikleri tabanca ile ateş açarak birbirlerini yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Necip Kaidaş, kurtarılamadı. Kerem Kaidaş'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, hastane çevresi ile mahallede önlem alırken, soruşturma da başlatıldı.
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