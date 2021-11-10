Diyarbakır'da ele geçirildi: 1 ton 867 kilogram toz esrar!

Diyarbakır'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı operasyon kapsamında 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:22
Diyarbakır'da ele geçirildi: 1 ton 867 kilogram toz esrar!
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 867 kilogram toz esrar ele geçirildiği duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek ele geçirilen esrarın görselini paylaştı.

Paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 867 kilogram toz esrar, 497 kilogram kubar esrar ve 59 kilogram skunk esrar ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.



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