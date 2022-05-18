Diyarbakır'da kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:27

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren çalışmasında, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, seri numaraları silinmiş faturasız 21 kurusıkı, uzun namlulu silaha ait 10 şarjör, 132 şarjör, 1 av tüfeği, silah imalatında kullanılan pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi ile tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzemeler ile 9 bin 435 TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





