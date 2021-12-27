Diyarbakır'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Seyit Ali Çetin'e (38) ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine bildirdi.
Eve giden yakınları, Çetin ve Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen arkadaşı Cuma Özarı'nın (39) cansız bedenlerini buldu.
Isınma amaçlı yaktıkları düşünülen mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Çetin ve Özarı'nın cenazeleri otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Cenazeler, otopsinin ardından ailelere teslim edildi.
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