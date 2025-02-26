Diyarbakır'da 'sahte içki' operasyonu: Tam 60 litre ele geçirildi
Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 60 litre alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkol satışı, tüketimi ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarda B.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 60 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 1 adet damıtma aparatı, 100 adet muhtelif boyutlarda cam şişe, 15 adet alkollü içecek yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma, 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 2 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen madde ve materyaller ile silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınırken, şüpheli B.K. ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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