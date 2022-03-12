Doçentlik sınavı başvuru ücretlerine de zam geldi

12 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle peş peşe gelen zamlar, akademiye de yansıdı. Uluslararası Kurul, doçentlik sınavı için alınan başvuru ücretine zam yaptı.

İlk defa Eylül 2021 başvuru döneminde sınav ücreti alan kurul, 900 liralık başvuru ücretine yaklaşık yüzde 50 zam yaptı ve yeni ücreti 1342 liraya yükseltti. CHP’li Yüceer, yapılan zamma tepki gösterdi. Öğretim üyelerinin mağduriyet yaşadığını kaydeden CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “Kayyım rektör düzeniyle akademik özgürlükleri ayaklar altına alan AKP iktidarı, yüksek başvuru ücretiyle akademisyenleri bunalttı” dedi.

‘ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL’

Kurulun, her yıl 2 veya 3 kez doçentlik sınavı yaptığına işaret eden Yüceer, “Öğretim üyeleri mesleklerinde yükselmek için bu sınava başvuruyor. Kurul ilk defa 2021 Eylül sınav döneminde ücret talep etti. Üstelik o dönemde 900 TL gibi fahiş bir meblağ belirlendi. Bu haksızlığı gidermek, eskiden olduğu gibi sınavı ücretsiz yapmak yerine başvuru ücretleri bu yıl bin 342 TL’ye çıkarıldı. Bir kurum, asli görevi olan sınavı yapmak için neden ücret talep eder? Diyelim ki etti. Bu ücret neden 1342 TL gibi yüksek bir bedel olur? Anlamak mümkün değil” diye konuştu.

'GERİ ÖDEMİYOR'

Başvuru kılavuzuna göre doçent adaylarının 20-31 Mart tarihleri arasında başvuru yapabildiğini, 1-10 Nisan tarihleri arasında da başvuru ücretlerini çekebildiğini aktaran Yüceer, kurulun ticarethane gibi çalıştığını vurgulayarak, “Sınav başvurusu için yüksek ücret talep etmekten çekinmeyen kurul, adaylara başvurularını çekme imkânı vermesine rağmen sınav için yatırılan ücreti geri ödemiyor. Yani ‘satılan mal geri iade edilmez’ mantığı ile çalışıyorlar. Ücretsiz yapılması gereken sınava paralı başvuru zaten büyük haksızlıkken, yatırılan paranın hiçbir durumda iade edilmemesi de yükseköğretime yakışmıyor” ifadelerini kullandı.