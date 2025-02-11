Doğu'da Sibirya soğukları: Termometreler eksi 30,3'ü gördü

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:40

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:40

Bir süredir kar yağmayan Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27,7'yi gösterdi. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ardahan merkez -27,7, Damal -22,1, Göle -30,3, Hanak -24,8, Çıldır -23,5

Ağrı merkez -16,9, Diyadin -15,8, Doğubayazıt -12,6, Eleşkirt -15,3, Hamur -17,9, Patnos -13,5, Taşlıçay -18,9, Tutak -15,1

Erzincan merkez -8,5, İliç -6,3, Kemah -11,2, Kemaliye -3,2, Otlukbeli -24, Refahiye -21,2, Tercan -18,4, Çayırlı -22,2, Üzümlü -9,5

Erzurum Aziziye -22, Aşkale -21, Horasan -21,8, Hınıs -18,6, İspir -10,4, Karayazı -18,1, Karaçoban -21,1, Köprüköy -23, Narman -12,1, Oltu -9,5, Olur -9,3, Pazaryolu -11,8, Tekman -22,9, Tortum -3,3, Uzundere -7,3, Yakutiye -15,8, Çat -17,9, Şenkaya -15

Iğdır merkez -7, Aralık -10,9, Karakoyunlu -8,5, Tuzluca -7,2

Kars merkez -18,8, Akyaka -14,6, Arpaçay -15,3, Digor -11,2, Kağızman -9,4, Sarıkamış -19, Selim -21,7, Susuz -17,1

Muş merkez -7,7, Bulanık -16,2, Hasköy -9,9, Korkut -9,6, Malazgirt -14,6, Varto -13,4.

ARDAHAN SİSE TESLİM

Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü kentte park ve bahçelerdeki ağaçları kırağı kapladı. Kaldırımların buz tuttuğu caddelerdekiler yürümekte zorlandı.

BUZ KÜTLESİ OLUŞTU

Kars'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Kars Kafkas Üniversitesi kampüs alanında park sulamasında kullanılan fıskiyeden çıkan suların donması ilginç bir görüntü oluşturdu.

DURAK CAMLARINI BUZ TUTTU

Soğuk hava Erzurum'a da yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, atkı ve berelerle soğuktan korunmaya çalıştı. Şadırvanların donduğu kent merkezinde otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Kuşlar, soğuktan güneş gören cami kubbelerine sığındı. Erzurum'u gezmek için Bursa'dan geldiğini belirten Salih Demir (67), "Gezmeye geldik ama soğuk sebebiyle şok olduk. Uçakta eksi 22 derece olduğunu söylediler. Gerçekten uçaktan inince bayağı zorlandık. Biz Bursa'da bu kadar soğuk görmedik. Erzurum çok soğuk olduğu için kendimizi atkı ve berelerle korumaya çalışıyoruz" dedi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Buz ve çığ konusuna dikkat çeken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.