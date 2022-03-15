Doktor adına bankadan kredi çekmek isterken yakalandı
Hatay'da, İstanbul'da yaşayan doktor adına sahte kimlikle bankadan kredi çekmek isteyen R.K., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan banka şubesinden sahte kimlik kullanılarak kredi çekildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, R.K.'yi, İstanbul'da doktor olarak çalışan kişinin üzerine kredi çekmek isterken sahte kimlikle yakaladı.
R.K.'nin; suçüstü alındığı bankadan 10 bin lira, başka bankadan 100 bin lira ihtiyaç kredisi, 23 bin lira da kredi kartından olmak üzere toplam 133 bin lira çektiği tespit edildi.
R.K.'nin üst aramasında da sahte banknotlardan 7 bin 100 lira, kimlik bilgilerini kullandığı doktor adına düzenlenen sahte kimlik ve ehliyet, 5,08 gram metamfetamin, 5,98 gram esrar, 12 cinsel içerikli hap, 4 bankadan alınan kredi kartı, 3 kişi adına düzenlenen sahte kimlik fotokopisi ve 3 bin 80 lira ele geçirildi. R.K. hakkında adli işlem yapıldı.
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Hayvan Hakları Yasası yine koruyamadı!
- 'FETÖ' şartı kaldırıldı
- Mahkeme, arkadaş cinayeti sanığını affetmedi
- Balotelli'nin hakemlere tepkisi İngiltere'de gündem oldu
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- ‘Âdem’ filminin başrolü Halil Ergün oldu
- Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
- Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam!
- Fikret Orman'a 305 milyon liralık şok!
- Chelsea'den seyirci cezasına yönelik tepki!