Doktordan randevu almıştı, cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık (68), evinde ölü bulundu. Bağrıyanık'ın bugün doktordan randevu aldığı öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Recep Peker Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'tan haber alamayan yakınları, evine geldi. Polise de haber verildi. Çilingir ile eve giren polis ve yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz buldu.
İncelemede Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bağrıyanık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.
Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Bağrıyanık'ın bugün doktordan randevu aldığı da ortaya çıktı.
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