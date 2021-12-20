Dolar fırladı, Murat Ongun İstanbullulara çağrıda bulundu
Döviz kurundaki artış devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İstanbullulara çağrıda bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlayan dövizdeki hızlı yükseliş önlenemez şekilde sürüyor.
Geçtiğimiz perşembe Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile Euro ise 20 liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yeniledi.
"MALİYETİ 35 TL'Yİ BULDU"
Dolarda durdurulmaz artışa bağlı olarak maliyetlerin artmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İstanbullulara çağrıda bulundu.
Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli İstanbullular;— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 20, 2021
Son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz.
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