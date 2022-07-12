Dolu yakıt tankeri devrildi: Faciadan dönüldü!

Denizli’de seyir halinde olan dolu yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Faciadan dönülen o anda itfaiye ekipleri dolu tankeri köpükle soğuttu.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 13:25
Dolu yakıt tankeri devrildi: Faciadan dönüldü!
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Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde, Denizli - Aydın Yolu üzerinde Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.D. idaresindeki 20 SV 426 plakalı yakıt tankeri, sürücüsünün kontörlünden çıkarak devrildi.

Büyük bir gürültünün koptuğu o anlarda patlama riskine karşı çevredeki yurttaşlar bölgeden uzaklaştı. Sürücüsünün kendi imkanlarıyla çıktığı kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YOL, TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine giden itfaiye ekipleri dolu yakıt tankerini köpükle soğutmaya başladı. Çalışmaların ardından tanker vinç yardımıyla devrildiği yoldan kaldırıldı. Bir süre kapatılan yol ardından tekrar trafiğe açıldı.


Tanker kaza Trafik trafik kazası
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