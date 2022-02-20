DP'li Cemal Enginyurt'tan 'Geççek' paylaşımı: 'Geçmesin diyenler, siz uyuyun'

20 Şubat 2022 Pazar, 12:59

Cemal Enginyurt, Gültekin Uysal ile Antalya’ya giderken arabada Tarkan’ın “Geççek Geççek” şarkısını dinledikleri ana ilişkin bir videoyu sosyal meydan hesabında paylaştı. Enginyurt, paylaşımına, “Geççek Geççek. Güzel günler görmek için demokratlar yollarda, Sayın Genel Başkanım Gültekin Uysal Beyefendi ile birlikte Antalya yollarındayız. Az kaldı güzel ülkem, geççek geççek. Gidecekler” notunu düştü.

Aracı kullanan Enginyurt, “Geçsin geçsin diye yollardayız. Geçecek, geçecek. Sabret; gelecek, demokratlar gelecek” dedi.

Enginyurt, “‘Geçmesin' diyenler, siz uyuyun. Biz yollardayız, demokratla yollarda. Geçecek, geçecek. Sayın Genel Başkan’ımızla bütün Türkiye’ye günaydın. Türk milleti; az kaldı, sabredin. Geçecek, geçecek inşallah” diye konuştu.