DP'li Cemal Enginyurt'tan 'Geççek' paylaşımı: 'Geçmesin diyenler, siz uyuyun'
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Antalya’ya giderken arabada Tarkan’ın “Geççek Geççek” şarkısını dinledikleri anın görüntüsünü paylaştı. Enginyurt, “‘Geçmesin’ diyenler, siz uyuyun. Biz yollardayız, demokratlar yollarda. Geçecek, geçecek” dedi.
Cemal Enginyurt, Gültekin Uysal ile Antalya’ya giderken arabada Tarkan’ın “Geççek Geççek” şarkısını dinledikleri ana ilişkin bir videoyu sosyal meydan hesabında paylaştı. Enginyurt, paylaşımına, “Geççek Geççek. Güzel günler görmek için demokratlar yollarda, Sayın Genel Başkanım Gültekin Uysal Beyefendi ile birlikte Antalya yollarındayız. Az kaldı güzel ülkem, geççek geççek. Gidecekler” notunu düştü.
Aracı kullanan Enginyurt, “Geçsin geçsin diye yollardayız. Geçecek, geçecek. Sabret; gelecek, demokratlar gelecek” dedi.
Enginyurt, “‘Geçmesin' diyenler, siz uyuyun. Biz yollardayız, demokratla yollarda. Geçecek, geçecek. Sayın Genel Başkan’ımızla bütün Türkiye’ye günaydın. Türk milleti; az kaldı, sabredin. Geçecek, geçecek inşallah” diye konuştu.
GECCEK GECCEK …— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 20, 2022
Güzel günler görmek için Demokratlar yollarda.
Sn Genel başkanım Gültekin Uysal beyefendi ile Antalya yolundayız.
Az kaldı güzel ÜLKEM GECCEK GECCEK.
GİDECEKLER..@DpGultekinUysal @asenyurt pic.twitter.com/q7Fn0NoiuL
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