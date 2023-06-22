Dr. Ömer Fatih Sayan kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 19:19

Güncelleme: 22.06.2023 - 19:19

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ÖMER FATİH SAYAN KİMDİR?

Dr. Ömer Fatih Sayan,10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdi.

Sayan, yüksek lisansını burslu olarak Almanya Münih Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği'nde İnsan Makine Haberleşmesi alanında yaptı. Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği'nde Duygusal Zeka Modeli oluşturulması konusunda yaptı. İngiltere Oxford Üniversite'sinde St Antony's School 'Diplomasi' eğitimi aldı.

Sayan, 1995 yılında iş hayatına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Almanya'da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Dr. Ömer Fatih Sayan, evli ve üç çocuk babasıdır.