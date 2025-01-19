Dron gören ayının sevimli halleri tebessüm ettirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde bulunan ayıların, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar gülümsetti.

Dron gören ayının sevimli halleri tebessüm ettirdi
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İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 14:15

153 türden bin 450’ye yakın hayvana ev sahipliği yapan ve İç Anadolu’nun en büyük hayvanat bahçesi olan Anadolu Harikalar Diyarı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hayvanat bahçesi içerisinde bulunan ayıların ise kendilerine yaklaşan dronu gördüklerinde yaptığı hareketler, ziyaretçileri keyiflendirdi. Kış uykusuna yatmayan ayılar bazen sağa sola kaçarken, bazen de dronu yakalamak için uygun zamanı kolladı.



Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Kaan Erkekoğlu da, ayıların bakımlarının her gün yapıldığını ve herhangi bir sağlık problemlerinin olmadığını söyledi.


Etiketler: #Kayseri #Ayı

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