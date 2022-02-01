DTSO Başkanı'ndan Erdoğan'a çağrı: Kapıları açın

01 Şubat 2022 Salı, 16:48

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklama ile, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başta Nusaybin Sınır kapısı olmak üzere, Suriye’ye açılan bütün gümrük kapılarının modernize edilerek faaliyete açılmasını istedi.

Irak ile ticaretin artışında Suriye’nin önemli bir rolü bulunduğunu hatırlatan Kaya, Suriye’ye doğrudan ihracat yapılamadığından ihracatın çeşitli nedenlerle Irak üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti.

"ÖNEMLİ BİR PAZARI TERK ETTİK"

DTSO Başkanı Mehmet Kaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“En uzun sınıra sahip komşu ülke Suriye’ye açılan on üç adet sınır kapımız bulunmasına rağmen bunların önemli bir kısmı kapalıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri de Nusaybin Sınır kapısı olup geçişlere kapalıdır. Öte yandan Irak ile Suriye arsında üçü resmi (Rabia, El-Kaim, Al Walaed Sınır Kapıları) ve biri de IKYB tarafından gayri resmi olarak açılan Semelka Sınır Kapısı olmak üzere dört sınır kapısı aktif olarak faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Türkiye ile Suriye arasındaki gümrük kapılarının önemli bir kısmının kapalı olması veya kısmen faaliyette olmaları karşılıklı ticareti aksatmaktadır. Bu durumu fırsata çeviren Iraklı iş insanları ise Türkiye’den temin ettikleri malları Suriye pazarına rahatlıkla sunmaktadırlar. Böylesine önemli bir pazarı kendi mallarımızı Iraklı iş insanlarına terk etmiş oluyoruz. Dolayısıyla aracı olarak tabir edilen Irak firmaları daha çok kazandırırken, ülkemiz ihracatçılarını önemli oranda zarara uğratmaktadır.''

"ANLAŞILIR DEĞİL"

İsrail, Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan gibi birçok ülke ile ticari ilişkilerin geliştirme çabaları sürdürüldüğü aktarılırken, “Diğer yanda hemen başucumuzda bulunan Suriye ile doğrudan ticaretin yapılamıyor olması anlaşılır bir durum değildir. Yakın bir gelecekte Suriye’nin yeniden inşa sürecine gireceği ve normalleşme ile birlikte daha yüksek miktarda ithalata yöneleceği dikkate alındığında sınır kapılarımızın önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Hem ülkemiz, hem de bölgemiz açısından bu derecede önemli bir pazarın daha iyi değerlendirilmesi ve ihracatımızın geliştirilmesi için başta Nusaybin Sınır kapısı olmak üzere, Suriye’ye açılan bütün gümrük kapılarının modernize edilerek faaliyete sokulmaları sağlanmalıdır. Bilinmelidir ki, Suriye ile doğrudan ticaretin sağlanması durumunda ülkemiz dış ticareti çok daha ileri bir düzeye çıkacak, ülke ekonomisine çok daha yüksek bir gelir kapısı açılmış olacaktır” ifadelerine yer verildi.

