Düğün salonundaki vahşette yeni ayrıntı: Yeğenini, 'annesinin bakımı' kavgasında öldürmüş

İzmit'te Muharrem Çiçek'in, düğünde karşılaştığı yeğeni Hakan Aydın'ı (35) tabancayla vurarak öldürmesinin detayları ortaya çıktı. Tutuklanan Çiçek'in, ifadesinde, daha önce ablasıyla yaşlı annelerinin bakımı nedeniyle kavga ettiklerini, düğün günü de bu konuda tartıştığı yeğeni Hakan Aydın'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 11:19
Düğün salonundaki vahşette yeni ayrıntı: Yeğenini, 'annesinin bakımı' kavgasında öldürmüş
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İzmit'in Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda, 30 Ekim gecesi, düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı Muharrem Çiçek arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

KURTARILAMADI

Çiçek, tabancasıyla yeğenine ateş açtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 

Erkek kardeşinin kızının düğününde yeğenini öldüren Muharrem Çiçek'in, polise verdiği ifade de ortaya çıktı.

Çiçek'in, ifadesinde, Hakan Aydın'ın annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda daha önce kavga ettiklerini ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediği, aynı tartışmanın düğün günü yeniden alevlendiğini ve yeğenine ateş açtığını anlattığı öğrenildi. 


Cinayet İzmit Yeğen

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