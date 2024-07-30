Düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:46
Düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
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Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi’nde gerçekleşen bir düğünde, havaya silahla ateş edilmesi polis ekiplerine ihbar edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılarak, konuyla ilgili düğün yakınında bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden toplamada; 2 tabanca, 3 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlemler yapıldı.


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