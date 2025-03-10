Dün başlayan tartışma bugün bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün tartışan 2 kişi bugün cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Olayda silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sopa darbesiyle yaralandı.

Dün başlayan tartışma bugün bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 20:57

Olay, akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir gün önce akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında tartışma çıktı. Bugün işten çıkan Serdar G., aracıyla caddede gittiği sırada iddiaya göre Cenap Aslan otomobiliyle önünü kesti.

Elinde beyzbol sopası ile araçtan inen Aslan ile aracından inen Serdar G. arasında kavga çıktı. Aslan, sopa ile Serdar G.'ye vururken, aracına yönelen Serdar G. eline tabanca aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Tabancayı gören Cenap Aslan ise geri otomobiline binerek uzaklaşmak istedi. Serdar G. araca ateş ederken, kurşun isabet eden Cenap Aslan aracında hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zanlı Serdar G. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #tartışma #Sağlık #gözaltı

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