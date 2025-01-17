Duruşma salonunda kalp krizi geçiren katip kurtarılamadı!
Ankara Adliyesi'nde görevli 55 yaşındaki katip Feramuz Deniz, duruşma salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ankara Adliyesi'nde saat 11.00 sıralarında üzücü bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli katip Feramuz Deniz (55), duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaparken aniden fenalaşarak, sandalyeden düştü.
Başını yere çarpan Deniz'i, mesai arkadaşları yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adliyeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, kurtarılamadı.
Deniz'in, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler: #Adliye #Ankara #kalp krizi #katip
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