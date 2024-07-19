Duvarı delerek girdikleri işyerinde 'milyonluk vurgun' yaptılar

Malatya’da, deldikleri duvardan girdikleri işyerinde yaklaşık bir milyon TL değerinde malzeme çalan 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:26
Duvarı delerek girdikleri işyerinde 'milyonluk vurgun' yaptılar
Abone Ol google-news

Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri caddesi üzerinde 25 Haziran Salı günü meydana gelen olayda, bölgedeki bir işyerine duvarı delerek giren hırsızlık zanlıları yaklaşık bir milyonluk elektrik malzemesini çalarak olay yerinden ayrıldı.

Durumun fark edilmesinin ardında çalışma yapan polis ekipleri kimlikleri belirlenen M.D. ile O.D.’yi çalıntı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı malzemelerin işyeri sahibine teslim edildiği olayla gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Malatya haberleri

İlgili Haberler

Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
Malatya depremine canlı yayında yakalandı: 'Çok şiddetliydi!'

Malatya depremine canlı yayında yakalandı: 'Çok şiddetliydi!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler