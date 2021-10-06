EBSO Başkanı Yorgancılar'dan OSB düzenlemesine tepki: Ülke ekonomisinde kayıplara yol açar
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere tepki gösterdi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, OSB Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir’de 10 OSB’nin kurucu ortaklarından biriyiz ve günün ihtiyaçları doğrultusunda, elimizi taşın altına koyarak, yeni tarıma dayalı ihtisas OSB kurma girişimlerimizin de ana nedeni budur. Biz bu kapsamda, OSB’lerimizin geliştirilmesi anlayışı içerisinde hareket ederken, OSB Kanunu’nda yapılması düşünülen değişikler, neredeyse tam tersini savunmaktadır" dedi.
Yorgancılar, “OSB’lerin yönetim yapısını değiştirmek, sınırlı kaynaklarından pay aktarılmasını talep etmek gibi radikal değişimler, sadece OSB’lerimizi değil, pandemide başarılı bir performans gösteren sanayimizi de olumsuz etkileyecektir. Yeni yapı ile yavaşlayacak sistem, geç atılan imzalar, ötelenen kararlar, yeni yatırım ve projelerin önündeki en büyük engeldir. Bu da sanayimizin rekabet gücüne ve dolayısı ile ekonomimize vurulan bir sekte olacaktır. Bu tasarıdan vazgeçilmesi, eğer ki görevini kötüye kullanan OSB yönetimleri varsa, denetimlerle gereğinin yapılması olması gerekendir” diye konuştu.
Taslağın ülke ekonomisinde kayıplara yol açacağı savunan Yorgancılar, “Biz OSB’lerimizi nasıl doldururuz? Yeni nesil OSB’lerle yeni dünya düzenine nasıl adapte oluruz? diye gayret içerisinde iken, çağın ihtiyaçlarının dışında bir taslak, bu kritik konjonktürde ülke ekonomimizde yeni kayıplara yol açacaktır. Bugünün önceliği ve ihtiyacı ekonomiye katkı sağlayan OSB’lerin düzenini bozan bir taslaktan ziyade, üretimin karşı karşıya kaldığı konuların çözümü ve söz konusu OSB’lere yeni yatırım çekmek için atılması gereken adımlardır. Tasarıyı hazırlayan ve savunanları, tüm enerji ve bilgi birikimleri ile sanayimizin ve sanayicilerimizin konularına çözüm üretmeye davet ediyorum” dedi.
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