Edirne'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:34

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:34

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi’nden Keşan Adalet Sarayı istikametine giden B.D. (19) yönetimindeki 35 AC 7194 plakalı otomobil, Tulumba Sokak’a dönüş yapmak istediği sırada yola akan su sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, kaldırımdaki beton mantara çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobilde, sürücü B.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.S. (19) ve B.Y.K. (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.