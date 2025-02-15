Edirne’de sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü!
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.
Edirne'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin simgelerinden Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi eserler siste kayboldu.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: #EDirne #Sis #görüş mesafesi
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