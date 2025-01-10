Eflani'de sır olay: Bir genç samanlıkta ölü bulundu
Karabük’ün Eflani ilçesinde bir genç samanlıkta ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesi Avşar köyü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.
Emirhan Arslan (25) isimli genç evinin yanındaki samanlıkta kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emirhan Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
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