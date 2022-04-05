Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Ege Denizi'nde saat 10.53'te bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.2 olarak kaydedilen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5 KM olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 5, 2022
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/86G6cjDNXn
05.04.2022, 10:53:33 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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