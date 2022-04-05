Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

05 Nisan 2022 Salı, 11:04

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Ege Denizi'nde saat 10.53'te bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.2 olarak kaydedilen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5 KM olarak belirlendi.



