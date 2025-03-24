Ege’de binlerce öğrenci yürüdü

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:25

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Emniyetteki 4 gün süren ifade süreci sonrasında 22 Mart'ta çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde, 23 Mart günü tutuklandı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltısıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artan eylem ve protesto süreci 6’ncı gününde devam ediyor.

AKADEMİK BOYKOT BAŞLATILDI

İzmir’de eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencileri, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ‘Akademik Boykot’ kararı aldı. Ege Üniversitesi’nde öğrenci meclisi kurmak için harekete geçen gençler, kampüste bulunan 1 Nolu Yemekhane önünde bir araya geldi. Grup, kampüs içerisinde yürüyüş yaparak tören alanına hareket etti. Öğrenciler, ‘Üniversiteler ayakta akademik boykotta’, ‘Yasaklar sokakta, sokakta yazılır’, ‘Kampüsler bizim terk etmiyoruz’, ‘ODTÜ’ye selam direnişe devam’, ‘Yasaklamalar, gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz’, ‘İsyan, devrim, özgürlük’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’, ‘Bizimle gelmeyen Tayyipçi olsun’, ‘İşçiler greve, öğrenciler boykota’, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’, ‘Hırsızlar sarayda çapulcular kampüste’, ‘Yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat’, ‘Diplomasız Erdoğan’, ‘Hırsız katil AKP’ sloganları attı.

Öğrenciler tören alanında forum yaparak eylem kararlarını tartışacak.