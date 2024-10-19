Ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk yaşam savaşını kaybetti!
Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde 11 Ekim tarihinde bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), kırmızı ışığa takılmamak için gaza bastı. Sürücü, bu sırada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
BİR HAFTA HAYATA TUTUNABİLDİ
Bir haftadır tedavi edilen Zeynep Nas Sarıkaya, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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