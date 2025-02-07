Ekipler baskın yaptı: Evinde 3,5 kilo esrar ile yakalandı

Samsun’un Atakum ilçesinde evinde 9 farklı poşete zulalanmış 3,5 kilo esrar ile mühimmat ele geçirilen M.P. (40), gözaltına alındı.

Ekipler baskın yaptı: Evinde 3,5 kilo esrar ile yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:14

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.P.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler, şüphelinin yaşadığı Atakum ilçesindeki eve operasyon düzenledi.

BİR GÖZALTI

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 9 farklı poşete gizlenmiş 3 kilo 500 gram esrar ile çuvalın içine konulmuş 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.P., gözaltına alındı.


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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