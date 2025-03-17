Ekiplerden Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 10 gözaltı
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 9-16 Mart'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
4 TUTUKLAMA
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.
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