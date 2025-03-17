Ekiplerden Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 10 gözaltı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekiplerden Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 10 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:34

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 9-16 Mart'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler #göçmen kaçakçılığı

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