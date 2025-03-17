Ekiplerden Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 10 gözaltı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:34

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:36

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 9-16 Mart'ta yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.