Kimlikleri tespit edildi... 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
Mersin merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Jandarma, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Mersin
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İsrail Şam'ı vurdu!
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü