Kimlikleri tespit edildi... 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:47

Güncelleme: 14.03.2025 - 13:49

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Jandarma, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.