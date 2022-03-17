Ekrem İmamoğlu’ndan 'kar' uyarısı: Araçlarınızla çıkmayın

17 Mart 2022 Perşembe, 22:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde, Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bilgilendirme konuşmasının başında, vatandaşların Berat Kandillerini kutladı. “Bu yıl mart ayı, hepimize çok ilginç bir ay olarak yaşandı, yaşıyor hala. Uzun yıllardır bu kadar yağışın yüksek ve karın fazla olduğu bir mart ayı yaşanmamıştı” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"GEÇEN HAFTA HEP BİRLİKTE BAŞARDIK"

"Geçen hafta hep birlikte çok başarılı bir karla mücadele verdik. Bu sabah da yine İstanbul Valimizin koordinasyonunda, AFAD'da bir toplantı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe belediyemiz ve tüm kurum, kuruluşların temsilcileriyle, bu hafta sonu da bizimle beraber olacak olan kar yağışıyla ilgili almamız gereken tedbirleri konuştuk. Tabii gün içerisinde hem biz hem diğer kurumlar bütün hazırlıklarını yaptılar. Şu anda bütün hazırlıklarıyla ekiplerimiz sahada. Çünkü yarın sabah itibariyle, arkadaşlarımızın ifadesiyle, sabah erken saatlerde, saat 08.00 gibi İstanbul'da kar yağışı kendini göstermeye başlayacak. Gün boyu devam edecek. Ara ara durup yine kar yağışının olacağı ifade ediliyor. Hem cuma günü trafiği hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Bu bağlamda, az önce de valiliğimizin almış olduğu kararla, okullar yarın itibariyle tatil edildi. Kısmi bir idari izin de sağlandı. Yarınla başlayan kar yağışı, cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz. Karın, yağışın bereketini ve güzelliklerini hep beraber yaşamak arzusundayız İstanbullu hemşehrilerimle.”

“TEDBİRLİ OLMAK İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRACAK”

Kentte yaşanan cuma günü trafiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Ben yine yarın bütün İstanbullu hemşehrilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hatta istiyoruz bunu. Toplu taşımayı kullanmanın yanı sıra, eğer zaruret yoksa, araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla, bir günü daha bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak. Bu bakımdan bütün araçlarımızın, bütün çalışanlarımızın, bütün kamu ve kurum kuruluşlarının, 39 ilçe belediyesinin görevlerini daha iyi yapabilmeleri adına, sizlerin özellikle yarın için ciddi olarak desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Lütfen araçlarınızla trafiğe çıkmamayı, mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmamayı, artı olarak da işinizle ilgili yolculuklarınızı toplu taşımayla yapmanızı sizden rica ediyoruz, istiyoruz. Ve güzel bir cuma gününü yaşayalım diliyoruz” dedi.

“HER ŞEYİMİZ HAZIR OLACAK”

2 bini aşkın ekipman ve 9 bin 500’ü aşan çalışanla sahada olacaklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi: