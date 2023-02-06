Elazığ bir bina çöktü, biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki son depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 04.17'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre 7.7 büyüklüğünde olan depremin etkileri devam ediyor.
Birçok artçının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bağımsız bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde bir bina çöktü.
Binada biri polis 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Başka göçüklere karşı ilde tarama faaliyetleri sürüyor.
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