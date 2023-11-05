Elazığ'da asansör faciası: Zemine çakıldı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı
Elazığ’da asansör 3’üncü kattan zemine çakıldı, içerisinde tek başına bulunan çocuk yaralandı.
Olay, merkez Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.K.’nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı.
Düşmenin etkisiyle çocuk yaralanırken, bağırış seslerini duyan bina sakinleri, çocuğu güvenli bölgeye alarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.K., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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