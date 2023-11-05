Elazığ'da asansör faciası: Zemine çakıldı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Elazığ’da asansör 3’üncü kattan zemine çakıldı, içerisinde tek başına bulunan çocuk yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:34
Elazığ'da asansör faciası: Zemine çakıldı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı
Abone Ol google-news

Olay, merkez Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan 10 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.K.’nin içerisinde olduğu asansör, 3. kattan zemine çakıldı.

Düşmenin etkisiyle çocuk yaralanırken, bağırış seslerini duyan bina sakinleri, çocuğu güvenli bölgeye alarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. E.K., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


İlgili Haberler

Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti: Asansör bakım ücreti artırılsın talebine ret!

Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti: Asansör bakım ücreti artırılsın talebine ret!
KYK yurdunda asansör düştü: Öğrenciler içeride kaldı!

KYK yurdunda asansör düştü: Öğrenciler içeride kaldı!
Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından... Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu: Asansörlerde 'karekod' dönemi başlıyor

Zeren Ertaş'ın ölümünün ardından... Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu: Asansörlerde 'karekod' dönemi başlıyor

En Çok Okunan Haberler