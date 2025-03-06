Elazığ’da eğlenceli anlar: Sanayi çalışanı dronu süpürge ile kovaladı!

Elazığ’da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan dronu görünce panikleyerek süpürgeyle kovalamaya çalıştı. İlginç anlar kameralara yansırken, görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Elazığ’da eğlenceli anlar: Sanayi çalışanı dronu süpürge ile kovaladı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:03

Elazığ’da sanayi sitesinde yaşanan ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. Bir iş yerinin önünde temizlik yapan çalışan, havada uçan dronu fark edince şaşkınlık yaşadı. Önce ne olduğunu anlamaya çalışan işçi, ardından elindeki süpürgeyle dronu kovalamaya başladı. Ancak dronu yakalayamayınca çareyi geri dönmekte buldu.

Bu komik anlar, çevredekilerin ve sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Kısa sürede viral olan görüntüler, sanayi çalışanının samimi tepkisiyle büyük beğeni topladı.


Etiketler: #Elazığ #sanayi #sanayi sitesi #drone

İlgili Haberler

Üsküdar’da toprak kayması: Drone ile görüntülendi!

Üsküdar’da toprak kayması: Drone ile görüntülendi!
Çernobil’e drone saldırısı: Nükleer santralde neler oluyor?

Çernobil’e drone saldırısı: Nükleer santralde neler oluyor?
Stranger Things gerçek oldu! Düşünce gücüyle drone uçurmayı başardı

Stranger Things gerçek oldu! Düşünce gücüyle drone uçurmayı başardı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler