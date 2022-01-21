EMD İzmir “Bir Ömür Ekonomi Yazanlar”ı andı
Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, vefat eden ekonomi muhabirlerini, “Bir Ömür Ekonomi Yazanlar Anma Etkinliği” İle andı.
Ekonomi Muhabirleri Derneği Kurucu Başkanı Özden Alpdağ, EMD İzmir Şubesi üyeleri Abdullah Bozkurt, Aytaç Sefiloğlu, Barış Kudar, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Yaşar Sezginer ve Yener Özkesen için düzenlenen “Bir Ömür Ekonomi Yazanlar” isimli anma etkinliği İzmir’de Hisar Camii girişinde pilav hayrı şeklinde gerçekleştirildi.
EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, andıkları meslektaşlarının Türk ekonominin gelişimi adına bir ömür çaba gösterdiklerini, hepsinin yaşamlarının son gününe kadar ekonomi yazdıklarını dile getirdi.
2021 yılında pandemi nedeniyle online anma etkinliği yaptıklarını anlatan Demircan, “Meslektaşlarımız bir araya gelmeyi özlemişler. Fiziki anma etkinliklerini bundan sonraki süreçte devam ettirmek istiyoruz. Online anma programlarını da fiziki anma yaptığımız günlerin akşamı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Bir Ömür Ekonomi Yazanlar” anma etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleri katıldı.
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