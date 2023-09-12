Emekli Albay Orkun Özeller'i TSK'nin Sosyal Tesisleri'ne almadılar

Son zamanlarda sığınmacı sorununu sık sık gündeme getiren emekli Albay Orkun Özeller'in Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Ankara’daki Sosyal Tesisleri'ne girişi yasaklandığı iddia edildi.

İrem Karataş
Yayınlanma: 12.09.2023 - 15:33
Emekli Albay Orkun Özeller'i TSK'nin Sosyal Tesisleri'ne almadılar
Abone Ol google-news

İncirlik'te görev yaparken ABD'nin verdiği madalyayı reddetmesiyle bilinen emekli Albay Orkun Özeller, bugün TSK Sosyal Tesisleri'ne gitti. Giriş kartını turnikeye okuttuğunda girişinin yasaklandığını öğrenen Özeller, konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada bulundu. Özeller, yasağın sığınmacı sorununu gündeme getirmesi sebebiyle uygulandığını ileri sürdü.

FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUM

"İran hududuna gittiğim için böyle bir karar alındığını düşünüyorum" diyen Özeller şöyle devam etti: "Sığınmacılar konusuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Hala hudutlardaki durumu göremeyenler ve tehlikenin farkında olmayanlar ettikleri askerlik yeminini sorgulasın. Onlar bu ülkenin düşmanlarını sevindirdiler."

TERÖRİSTLERİ ENGELLEMEYENLER...

Konuya ilişkin bilgi almak amacıyla Cimer'e yazacağını belirten Özeller, "TSK başımızın tacıdır. TSK'yı yönetenlerin aldığı bu gibi kararlar kurumu yıpratamaz. Kimlerin hangi dayanaklar ile böyle bir yasak koyduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Uygulanan yasağa tepki gösteren emekli Hakim Albay ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok da Cumhuriyet’e konuştu. Üçok şunları söyledi: "Teröristlerin ülkeye girmesini engelleyemeyen Savunma Bakanlığı, ülkesine onuruyla hizmet eden Orkun Özeller'in TSK Sosyal Tesisleri'ne girmesini engelledi."


Player Alanı
TSK Orkun Özeller Yasak

İlgili Haberler

TSK'de 187 general ve amiral ataması: Kumpasa uğrayan isimlere yeni görev

TSK'de 187 general ve amiral ataması: Kumpasa uğrayan isimlere yeni görev
TSK’ye hac yazısı

TSK’ye hac yazısı
TSK'den 'Ferit Yüksel' operasyonu

TSK'den 'Ferit Yüksel' operasyonu

En Çok Okunan Haberler