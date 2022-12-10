Emekli General Ali Er: 'Milli uçak 2050'ye kaldı'
Emekli General Ali Er, ABD’nin F-16’ların Türkiye’ye satışı için kısıtlayıcı maddeleri kaldırmasını değerlendirdi. Er, “Türkiye milli savaş uçağından 2050’lere kadar mahrum kalacak” dedi.
ABD Temsilciler Meclisi’nce sunulan ve Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.
Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren emekli General Ali Er, ABD’nin önceki F-16 satış kararını, Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik değil, ABD’deki seçim öncesi iç politik dinamiklerine yönelik bir “ayak direme” olarak yorumladı. ABD’nin; NATO, Rusya, Çin ve hatta kutuplar bölgesindeki güç mücadelesinde Türkiye’ye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Er, “TSK’nin caydırıcılık gücünün zayıflaması, Türkiye kadar ABD’nin de aleyhine bir durumdur” dedi.
ABD’nin, Türkiye’yi “ikincil bir bölgesel güç” olarak görmek istediğini belirten Er, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türk Hava Kuvvetleri, NATO içinde bugüne kadar her türlü hava harekâtında birinci sınıf hava kuvvetleriydi. ABD, Türk Hava Kuvvetleri’nin artık ikinci sınıf bir hava kuvveti olarak yer almasının rolünü Türkiye’ye biçiyor. F-16 satış kararı budur. F-16 satışıyla Türkiye 5. nesil savaş uçağından 2050’lere kadar mahrum kalacaktır. Ancak 2050’lerde Türkiye’nin milli muharebe uçağı kullanılacak seviyeye gelecektir.”
‘SİYASİ ALGI’
AKP iktidarının ise F-35’lerle Türkiye’nin sahip olduğu bütün kazanımları unutturup sadece F-16 üzerinden siyasi çıkar ve algı peşinde olduğunu söyleyen Er, “Türkiye’nin F-16’lara ihtiyacı vardır evet. Çünkü önümüzü göremiyoruz ama asıl sorgulamamız gereken böylesine stratejik sonuçları olan S-400’leri alarak Türkiye’nin 1996’dan bu yana, bizzat tasarım aşamasında dahi içinde olduğu F-35 projesinden neden ülkenin mahrum edildiği” ifadelerini kullandı.
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