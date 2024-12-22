'Emeklinin hali bu' dedi soyundu

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:49

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:49

DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, “Emeklinin hali bu” diyerek soğuk havada üstünü çıkarırken yurttaşlar “Onurlu bir yaşam istiyoruz”, “Hak hukuk adalet”, “Saraya değil emekçiye bütçe”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.

Yapılan ortak basın açıklamasını da okuyan Yeşiltepe, asgari ücret görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı hatırlatarak, “Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye’de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. Ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir. Bir başka deyişle, emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir. Yıllardır bizlere dayattıkları sefalete, açlığa, yoksulluğa alışmayacağımızı da bildiriyoruz. Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız. Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı, dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız” dedi.

Yeşiltepe en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti.