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Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?

29.05.2025 12:01:00
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Haber Merkezi
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Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Emlak vergisi, taşınmaz mal sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Peki, emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Emlak vergisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, ev sahibi olan yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?


EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2025 yılına ait emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek. Vatandaşlar ödemelerini bağlı bulundukları belediyelerden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilir.

Yılın ikinci taksit ödemesi ise 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME NEREYE YAPILIR?

Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödeniyor ve belediyelerin ödeme yöntemlerinin yanı sıra bazı belediyeler için e-Devlet üzerinden de ödeme yapılabiliyor.


İlgili Konular: #E-devlet #emlak #emlak vergisi

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