Emsal karar: Özel okul, veliye ücret iadesi yapacak

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Koronavirüs salgınından dolayı yüz yüze eğitimin sonlandırılmasıyla, çocuğu özel okulda okuyan bir veli, İzmir İl Hakem Heyeti’ne başvurarak okulların kapalı olduğu dönemdeki parasını talep etti. Heyet, 25 bin TL’nin 10 bin TL’sine ödenmesine hükmetti. Gerekçe olarak pandemide özel okulun zarar değil, kâr ettiğini gösterdi. Özel okul, kararı mahkemeye taşıdı. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, İl Hakem Heyeti ve veliyi haklı buldu. Özel okulun aileye 7 bin 500 TL para iadesi yapması hususunda emsal olacak kararı verdi.

KÂR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kurum, öğrenciye online eğitim verdiğini, okul giderlerinin kapalı olmasına rağmen devam ettiğini gerekçe göstererek aileye parayı iade etmedi. Aile, İzmir Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Tüketici Hakem Heyeti, tüketicinin şikâyetinde kısmen haklı olduğuna, tüketicinin talep ettiği parayı ödemesine karar verdi. Özel okul, Tüketici Hakem Heyeti’nin kararını Tüketici Mahkemesi’ne götürdü. Mahkeme bilirkişiden görüş istedi. Bilirkişi, okulun 2020’de kâr ettiğini tespit ederek rapor hazırladı.

Kararın tüm velilere örnek olmasını isteyen veli, “Birçok okul, evden eğitim verdiğini söyleyerek paraları iade etmedi. Ama biz hakkımızı aradık. Mahkeme, haklı bularak paranın ödenmesine karar verdi. Bu karar tüm veliler için emsal teşkil ediyor. Herkes hakkını alabilir” dedi.