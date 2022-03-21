Enerji faturalarının yükü iki kat arttı

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerji faturalarının toplam yükünün bir yıl öncesine göre iki kat arttığını vurguladı. Akın, iktidarın 2022 yılıyla birlikte başta elektrik olmak üzere enerji faturalarında yaptığı zamların yurttaşın yükünü artırdığına dikkat çekti. İndirim algısına karşın son bir yıl içinde fatura yükünün katlandığını belirten Akın, dört kişilik bir ailenin Mart 2021 tarihindeki enerji faturalarıyla Mart 2022 tarihli faturalarını karşılaştırdı. Akın’ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:

"YANGIN SÖNMEZ"

“Mart 2021 tarihinde, ısınma amaçlı doğalgaz kullanan, ortalama elektrik tüketimi yapan ve bir depo benzin harcayan bir ailenin enerji faturalarının toplamı 1.060 lira tutarındaydı. Mart 2022’de, AKP’nin indirim yapıldığı söylemine karşın bir yıl sonra aynı enerji faturalarının toplamı 2.075 lira oldu. 2022 yılında memurlara yüzde 30, asgari ücretlilere yüzde 50 oranında zam yapılırken, enerji faturalarının yükü ise neredeyse yüzde 100 oranında artış gösterdi. Yılbaşından bu yana ikiye-üçe katlanan faturalardaki 40-50 liralık indirimin hiçbir anlamı yok. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı hâlâ geçerli. İlk kademede yüzde 42, ikinci kademede yüzde 119 zam yerinde duruyor. Fahiş zamlar geri alınmadan yapılan hiçbir değişiklik faturalardaki yangını söndürmeyecektir.”