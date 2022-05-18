‘Engellilik durumu saklandı’ iddiası

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde ziyaretçi arama odalarına kamera konulduğunu personel müdürüne ihbar etmesinin ardından başka ile tayin edilen engelli infaz koruma memuru A.D’nin engellilik durumunun, kurum tarafından saklandığı iddia edildi.

Kurum müdürlüğünün, engel oranının tespiti için sağlık raporu alınması istemi üzerine hastaneye gittiğini ve düzenlenen raporda “yüzde 35 oranında engelli olduğu ve ağır obstruktif uyku apnesi sendromu (OSAS) bulunduğu” görüşünün belirtildiğini kaydeden A.D., buna karşın yönetmeliğe aykırı olarak tayin sürecinde rızasına başvurulmadığını vurguladı.

A.D., “Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, engellilik durumumu Adalet Bakanlığı’ndan gizledi. Şu an ailece mağdur durumdayız” dedi. A.D., Şenkaya’dan şikâyetçi oldu.