Enkaz altında 'vasiyetini' açıkladı: 2 bin 500 TL borcum var, onu ödeyin

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:03

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:48

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde ağır yıkıma neden oldu.

Beton yığınına dönen binlerce evin enkazının altında hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanlardan iyi haberler bekliyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında kalan bir kadının çektiği video yürekleri burktu.

TikTok'ta paylaşılan görüntülerde telefonu elinde tutan bir kadın, enkaz altında "vasiyetini" kaydetti.

'2 BİN 500 TL BORCUM VAR'

Yanındaki 3 kişi ile birlikte video kaydına konuşan kadın, "Biz ölürsek, telefonu bulursanız, hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu bulursanız 2 bin 500 borcum var, bir sürü insana yardım edin. Kimsenin hakkını koymayın bende, yardım parası var bende, onu ödeyin" dedi.

Daha sonraki görüntüde arama kurtarma ekiplerinin enkazdaki 4 kişiye ulaştığı görüldü.