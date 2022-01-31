Erdoğan açıkladı: 3 yeni destek paketi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 18:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işletme harcamalarında kartlı ödeme desteği, yatırım destek paketi, ihracat destek paketi olmak üzere 3 yeni destek paketinin devreye sokulduğunu duyurdu.

3 YENİ DESTEK PAKETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz" dedi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi sağlamak için hazırladık. Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır." ifadelerine yer verdi.